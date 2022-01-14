Молодёжная акция «Блокадная ласточка» состоится в Тверской области

В акции могут участвовать все желающие. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 18 по 27 января в Тверской области будут проходить мероприятия молодёжной патриотической акции «Блокадная ласточка».

В акции, посвящённой Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады (это произошло 27 января 1944 года) примут участие школьники, студенты, общественные организации военно-патриотической направленности, региональные отделения «Юнармии», кадеты, военнослужащие. Присоединиться могут все желающие.

Формат участия разнообразен. Это может быть уличная акция по раздаче листовок и значка «Блокадной ласточки», тематическое мероприятие. Можно поучаствовать в онлайн-формате. Обязательным условием участия является публикация в социальных сетях фотографий, видеороликов и других материалов с официальным хэштегом #БлокаднаяЛасточка69. Также можно добавлять свои уникальные и всероссийские хэштеги.