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Общество14 января 2022 11:29

Молодёжная акция «Блокадная ласточка» состоится в Тверской области

Мероприятия приурочены к Дню снятия блокады Ленинграда
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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В акции могут участвовать все желающие.

В акции могут участвовать все желающие.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 18 по 27 января в Тверской области будут проходить мероприятия молодёжной патриотической акции «Блокадная ласточка».

В акции, посвящённой Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады (это произошло 27 января 1944 года) примут участие школьники, студенты, общественные организации военно-патриотической направленности, региональные отделения «Юнармии», кадеты, военнослужащие. Присоединиться могут все желающие.

Формат участия разнообразен. Это может быть уличная акция по раздаче листовок и значка «Блокадной ласточки», тематическое мероприятие. Можно поучаствовать в онлайн-формате. Обязательным условием участия является публикация в социальных сетях фотографий, видеороликов и других материалов с официальным хэштегом #БлокаднаяЛасточка69. Также можно добавлять свои уникальные и всероссийские хэштеги.