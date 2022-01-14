16-летний подросток делал закладки с наркотиками на улицах Твери

Подросток задержан за сбыт наркотиков Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери несовершеннолетний житель Кувшинова задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств.

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области в отношении 16-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по (п. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2022 года в Твери подросток получил 74 свертка с веществом, которое намеревался сбывать через тайники-"закладки". Вечером, 12 января, несовершеннолетний был задержан сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области и доставлен в отдел полиции.

Оперативники УМВД России по Тверской области установили, что фигурант самостоятельно приобретал партии наркотиков и сбывал их бесконтактным способом, передавая координаты тайников наркозависимым людям в мессенджере.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.