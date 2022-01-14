Две сумки с инструментами украли у мужчины в кафе Твери

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 43-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него украли две сумки с инструментами.

Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Кража произошла в кафе, где заявитель изрядно выпил, вышел на улицу покурить, сел в автобус и уехал домой, оставив вещи без присмотра.

Сумки забрал другой посетитель - 54-летний местный житель. Ущерб составил 29 000 рублей. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что электроинструменты продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.