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Происшествия14 января 2022 8:17

Две сумки с инструментами украли у мужчины в кафе Твери

Злоумышленника разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 43-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него украли две сумки с инструментами.

Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Кража произошла в кафе, где заявитель изрядно выпил, вышел на улицу покурить, сел в автобус и уехал домой, оставив вещи без присмотра.

Сумки забрал другой посетитель - 54-летний местный житель. Ущерб составил 29 000 рублей. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что электроинструменты продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.