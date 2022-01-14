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Общество14 января 2022 7:38

В Тверской области состоится рейд "Контроль трезвости"

Мероприятие пройдет с 14 по 16 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В период с 14 по 16 января на дорогах Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактический рейд "Контроль трезвости" с целью профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102".