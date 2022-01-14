Начальник ОГИБДД по Бологовскому району погиб в ДТП в Тверской области

В ДТП погибли оба водителя Фото: УМВД России по Тверской области

ДТП произошло утром, 14 января на трассе М-10 "Россия", в районе деревни Дорки, в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Рено Логан" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находился начальник ОГИБДД ОМВД России по Бологовскому району капитан полиции Дмитрий Шарапов, - прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Второй водитель также погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.