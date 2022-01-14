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Общество14 января 2022 6:29

Жителей Твери предупреждают об опасности схода снега с крыш

На домах образовались "снежные шапки"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери возможен сход снега с крыш домов Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

В Твери возможен сход снега с крыш домов Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

Утром, 14 января, в Твери и Тверской области потеплело до +2 градусов. Местами идет мокрый снег с дождем. В связи с изменением погодных условий жителям следует быть внимательнее.

Так, в Твери, на крыше дома №90 по проспекту Чайковского образовались настоящие "снеговые шапки", которые угрожают вот-вот упасть. Фото опубликовано в соцсети.

- Есть опасность не только упасть в гололед, но и получить удар сверху, - предупреждают в группе "Увидено в Твери (Тверской области)". Подписчики паблика отмечают, что снег на крыше указанного дома опасно свисает уже несколько дней.

Будьте внимательны и осторожны!