Жителей Твери предупреждают об опасности схода снега с крыш

В Твери возможен сход снега с крыш домов Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

Утром, 14 января, в Твери и Тверской области потеплело до +2 градусов. Местами идет мокрый снег с дождем. В связи с изменением погодных условий жителям следует быть внимательнее.

Так, в Твери, на крыше дома №90 по проспекту Чайковского образовались настоящие "снеговые шапки", которые угрожают вот-вот упасть. Фото опубликовано в соцсети.

- Есть опасность не только упасть в гололед, но и получить удар сверху, - предупреждают в группе "Увидено в Твери (Тверской области)". Подписчики паблика отмечают, что снег на крыше указанного дома опасно свисает уже несколько дней.

Будьте внимательны и осторожны!