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Происшествия14 января 2022 5:53

Следователи начали проверку после гибели женщины при пожаре в Тверской области

ЧП произошло в Ржеве
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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При пожаре в доме погибла пожилая женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

При пожаре в доме погибла пожилая женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в сгоревшем доме тела женщины 1939 года рождения. ЧП произошло в деревне Слобырево Ржевского района.

На место происшествия для осмотра везжал следователь и эксперт МВД.

- Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.