В Твери выявлено пять нелегальных финансовых организаций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За 9 месяцев 2021 года Банк России выявил пять организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Твери: четырех нелегальных кредиторов и компанию с признаками финансовой пирамиды.

Организации осуществляли деятельность, не имея на это права. Ознакомиться с полным списком подобных компаний можно на сайте Банка России, сейчас там собраны данные более чем по 3,6 тыс компаниям. Данные в списке постоянно обновляются.

- Как правило, нелегальные кредиторы маскируются под МФО, комиссионные магазины, ломбарды, - сообщает Центробанк.

Эксперты призывают тверичан быть бдительными потребителями финансовых услуг и рекомендуют перед заключением договора найти выбранную компанию в реестре легальных организаций на сайте cbr.ru и сверить данные из него с документами организации: название, контактную информацию, официальный сайт, юридический адрес.