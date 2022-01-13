В Тверской области приняты новые тарифы платы за капремонт

Изменены тарифы минимальных взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Фото: Валерий ШАХОВ

В Тверской области изменены тарифы минимальных взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Постановление за подписью губернатора Игоря Рудени опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что на 2022 год устанавливаются следующие тарифы:

- 8,03 рублей с квадратного метра - для многоквартирных домов с лифтами (было 7,7 руб. с кв. м);

- 5.84 рублей с квадратного метра - для многоквартирных домов без лифтов, но имеющих два и более вида благоустройства (было 5,6 руб. с кв. м);

- 4.59 рублей с квадратного метра - для неблагоустроенных домов, домов с одним видом благоустройства или с двумя видами благоустройства, если одно из них - газоснабжение (было 4,4 руб. с кв. м).

Оборудование дома электричеством не учитывается при подсчёте видов благоустройства.

Последний раз взносы на капремонт повышались в 2014 году.