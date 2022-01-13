В Твери двое мужчин жестоко замучили женщину, расследование уголовного дела завершено

Распитие спиртного завершилось страшной трагедией.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Тверские следователи СК завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве. Всё произошло 10-12 января 2021 года. Двое мужчин до смерти замучили свою знакомую в квартире дома по улице Озёрной. Согласно материалам дела, началась трагедия с распития спиртного. В процессе присутствующие поссорились, и мужчины велели женщине уйти. Та, на свою беду, не согласилась.
Находящихся под воздействием алкоголя мужчин это привело в ярость. Они начали избивать женщину.
"Мужчины совместно нанесли ей не менее 23 ударов руками и ногами в область головы и туловища. Затем один из них приискал в квартире молоток, которым нанес не менее 18 ударов в область тела потерпевшей", - рассказали подробности а пресс-службе СУ СК по Тверской области.
Но этого злоумышленникам показалось мало. Несчастную приволокли в ванную, где один из мужчин начал поливать её горячей водой, от чего женщина получила ожоги. После этого мужчины отнесли покалеченную знакомую на диван, где изрезали ей руку ножом.
От ожогов и травматического шока женщина скончалась.
"Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с сотрудниками областного УМВД России, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств были собраны неоспоримые доказательства причастности лиц к совершению особо тяжкого преступления", - сообщает пресс-служба регионального СК.
Уголовное дело передано в суд.