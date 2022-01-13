Сенаторы и депутаты Госдумы РФ приехали в Тверь обсудить законопроект о местном самоуправлении

Обсуждение законопроекта проходило в большом зале областного правительства. Фото: ПТО

13 января в Твери в большом зале областного правительства состоялось обсуждение федерального законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

В дискуссии участвовали губернатор Игорь Руденя, председатель областного Законодательного Собрания Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Павел Крашенинников (один из авторов законопроекта), Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, сенаторы Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутаты регионального парламента, главы муниципалитетов.

Суть законопроекта вкратце можно свести к тому, что предлагается вводить одноуровневые системы управления муниципалитетами через создание округов.

- Тверская область имеет передовой опыт работы в данном направлении. Одним из первых преобразованных муниципальных образований стал Удомельский городской округ. В 2018 году правительство области обратилось к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и глава государства поддержал нашу инициативу об образовании нового вида муниципального образования. А в 2019 году на территории Тверской области создан первый в России муниципальный округ - Весьегонский, – заявил Игорь Руденя.

По мнению губернатора, процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты - повышение оперативности хозяйственной деятельности и принятия решений по ключевым проектам.

Работу, проводимую регионом в данном направлении, высоко оценил Владимир Васильев.

- Тверская область уже длительное время практически решает эти задачи. Власть должна совершенствоваться. И по поручению Президента Российской Федерации идет системное выстраивание работы органов власти, - отметил Владимир Васильев.

Павел Крашенинников назвал ключевую задачу законопроекта:

- Важно, чтобы граждане понимали, почему принимаются те или иные решения. Считаем необходимым перейти от двухуровневой муниципальной системы к одноуровневой. В том числе, речь идет о взаимодействии муниципалитетов с областными и федеральным властями. Главное - чтобы решались вопросы, важные для жителей.

Правительством Тверской области выдвинут ряд предложений. В частности, зафиксировать в законе процедуру и сроки формирования органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных округах, четко сформулировать критерии показателей эффективности органов местного самоуправления, а также конкретизировать их отдельные полномочия.

На сегодняшний день в регионе создано 11 городских и 13 муниципальных округов. В 2022 году планируется создание еще семи.