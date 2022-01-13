Пятерых водителей в Твери оштрафовали за нарушение техрегламента

Водителей штрафуют за нарушение техрегламента Фото: УГИБДД России по Тверской области

13 января в Твери госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие "Техрегламент" в целях профилактики и снижения уровня аварийности на транспорте, а также пресечения фактов эксплуатации транспортных средств с неисправностями.

Госавтоинспекция проинформировала водителей, что автомобили с внесенными изменениями в конструкцию влияют на безопасность дорожного движения, повышают риск травмирования участников дорожного движения.

За время рейда сотрудниками ГИБДД были выявлены пять транспортных средств с неисправностями и условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Водители привлечены к административной ответственности.