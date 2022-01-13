Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий в Тверской области

Водителей предупреждают об ухудшении дорожных условий Фото: Виктория ЖУКОВА

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть предельно внимательными в условиях ухудшения погодных условий.

На дорогах наблюдается ухудшение видимости из-за осадков и гололедица. В ближайшее время, по данным Тверского гидрометцентра, ожидается сильный снегопад.

- В связи со сложными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - отметили в ведомстве.

Будьте внимательны и осторожны!