Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий в Тверской области

Водителей предупреждают об ухудшении дорожных условий
Фото: Виктория ЖУКОВА
Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть предельно внимательными в условиях ухудшения погодных условий.
На дорогах наблюдается ухудшение видимости из-за осадков и гололедица. В ближайшее время, по данным Тверского гидрометцентра, ожидается сильный снегопад.
- В связи со сложными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - отметили в ведомстве.
Будьте внимательны и осторожны!