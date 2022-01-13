Мошенница обманула жителя Твери на сайте знакомств

Молодой человек лишился 9000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В полицию обратился 21-летний житель Твери и рассказал, что на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая назвалась Светланой. Незнакомка предложила провести вечер в театре, а молодой человек вызвался купить билеты.
Перейдя по присланной девушкой ссылке, заявитель дважды оплатил билеты, получив уведомление об отказе в проведении операции, тогда собеседница предложила купить их самой, если кавалер даст денег.
Молодой человек перевёл девушке 3 000 рублей, после чего незнакомка перестала выходить на связь. Ущерб составил 9000 рублей.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.