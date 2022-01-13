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Происшествия13 января 2022 12:06

Мошенница обманула жителя Твери на сайте знакомств

Молодой человек лишился 9000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Молодой человек лишился 9000 рублей

Молодой человек лишился 9000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 21-летний житель Твери и рассказал, что на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая назвалась Светланой. Незнакомка предложила провести вечер в театре, а молодой человек вызвался купить билеты.

Перейдя по присланной девушкой ссылке, заявитель дважды оплатил билеты, получив уведомление об отказе в проведении операции, тогда собеседница предложила купить их самой, если кавалер даст денег.

Молодой человек перевёл девушке 3 000 рублей, после чего незнакомка перестала выходить на связь. Ущерб составил 9000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.