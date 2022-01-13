Локальные отключения электроснабжения произошли в районах Тверской области

Из-за погоды районы Тверской области остались без электричества Фото: архив "КП"

Сообщения о частичном отключении электроснабжения в ряде муниципальных образований поступили в ГУ МЧС России по Тверской области днем, 13 января. Обстановка находится на контроле ведомства.

На местах работают аварийные бригады.

Информацию о ходе восстановления электроснабжения в регионе можно получить на бесплатной прямой линии "Россети Центр": 8-800-220-0-220.

В ГУ МЧС России по Тверской области работает оперштаб, тел.: 8(4822)-39-09-82.