ВЭБ.РФ предоставил первый кредитный транш на создание туркомплекса «Завидово» в Тверской области

Часть проекта комплекса. Графика: ПТО

Пресс-служба ВЭБ.РФ сообщила, что госкорпорация выделила первый кредитный транш на проект всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Завидово».

- Общий объем кредитных соглашений для финансирования проекта - порядка 29 млрд рублей. Соответствующие договоренности между ВЭБ.РФ и ООО «Завидово Парк» зафиксированы в конце декабря 2021 года, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Одним из ключевых объектов комплекса станет круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, в том числе с большим аквапарком. Кроме того, там предполагается создать горнолыжный склон и некий детский парк.

- Завидово - один из наших ключевых проектов. Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса, - считает губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что курорт «Завидово» в Тверской области развивается с 2008 года.

СПРАВКА КП

Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Завидово» - это часть проекта по формированию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Он реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

При поддержке правительства Тверской области здесь идет строительство ряда объектов, в том числе транспортно-пересадочного узла, речного порта и т.д.

Курорт «Завидово» расположен в особой экономической зоне с режимом льготного налогообложения. Поэтому ООО «Завидово Парк» предоставлены налоговые льготы.

Вхождение в ОЭЗ даёт освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и земельного налога на 5 лет. Согласно решению областного правительства, для новых участников налоги на прибыль снизят до 12,5%.