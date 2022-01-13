В Тверской области прекратили действие две политические партии

В Тверской области ликвидировано два региональных отделения политический партий Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области, в связи с прекращением деятельности политических партий, ликвидированы региональные отделения Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» и Политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов – Народу».

Это стало известно по итогам проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональными отделениями политических партий, проведенной контрольно-ревизионной службой избирательной комиссии Тверской области.

Всего на 1 октября 2021 года в Тверской области зарегистрировано 27 региональных отделений политических партий. Сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал 2021 года в избирательную комиссию Тверской области представили 26 РОПП, не представило сведения Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России - Власть Народу» (ликвидировано по решению Тверского областного суда за непредставление отчетности со 2 квартала 2020 года). Из остальных активную финансово-хозяйственную деятельность вели только семь партий.

- 19 РОПП за 3 квартал 2021 года представили в избирательную комиссию Тверской области «нулевые» отчеты, - уточнили в Избиркоме. - За 3 квартал 2021 года семи отделениям поступило денежных средств и иного имущества на общую сумму 107 215 494,98 рублей, при этом их расходы на осуществление уставной деятельности составили 101 989 384,81 рублей.