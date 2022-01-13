Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов средств массовой информации Тверской области с Днем российской печати

Игорь Руденя поздравил журналистов с Днем российской печати Фото: ПТО

13 января в стране отмечается в День российской печати. Дата учреждена 30 лет назад в честь выхода в 1703 году первой российской печатной газеты, основанной указом Петра Великого.

Работников и ветеранов средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Праздник служит данью уважения к вашему ответственному, важному труду, благодаря которому мы каждый день узнаём о самых актуальных событиях в России и во всем мире. Верхневолжье всегда славилось яркими, талантливыми представителями средств массовой информации, профессионалами высокого класса – теми, кто в своей работе ставит на первое место развитие нашего края и страны, благополучие людей. Важно, что сегодня вы сохраняете и приумножаете традиции предшественников. Реализуя важные социальные проекты, рассказывая об истории, о жителях и предприятиях нашего региона, вы объединяете общество вокруг значимых целей, открываете нашу область для всего мира как край выдающихся людей, богатого культурного и духовного наследия, регион с большим потенциалом развития, - отметил Игорь Руденя. Глава региона пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья, реализации планов и новых творческих успехов на благо Верхневолжья и всей России.