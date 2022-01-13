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Общество13 января 2022 8:07

Жителей Тверской области МЧС предупреждает о ветре и метели 13 января

Погода ухудшится в восточных районах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей предупредили о ветре и метели

Жителей предупредили о ветре и метели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что днем 13 января на территории региона ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами 12-17 м/с. В восточных районах - сильный снег, местами метель.

Жителей призывают при ухудшении погоды ограничить выход из зданий, при сильном ветре не прятаться за рекламными щитами, остановками, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны при движении на автотранспорте. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим.