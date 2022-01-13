Двое мужчин в Тверской области поругались из-за земельного участка

За оскорбления мужчина заплатит штраф Фото: Валерий РОМАНОВ

В Торжокскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель с жалобой на соседа. У мужчин идет давний спор и судебные тяжбы из-за земельного участка.

Во время очередного конфликта сосед выразился оскорбительно и нецензурно.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении пенсионера, оскорбившего соседа, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному назначен штраф в 3000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.