Двое мужчин в Тверской области поругались из-за земельного участка

За оскорбления мужчина заплатит штраф
Фото: Валерий РОМАНОВ
В Торжокскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель с жалобой на соседа. У мужчин идет давний спор и судебные тяжбы из-за земельного участка.
Во время очередного конфликта сосед выразился оскорбительно и нецензурно.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении пенсионера, оскорбившего соседа, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному назначен штраф в 3000 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.