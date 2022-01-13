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Происшествия13 января 2022 7:15

Грабитель из Тверской области напал на пассажира подмосковной электрички

У мужчины украли телефон
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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У пассажира электрички грабитель отобрал телефон

У пассажира электрички грабитель отобрал телефон

Фото: Александр Новиков

В линейное отделение полиции на станции Сергиев Посад с заявлением о грабеже обратился мужчина и сообщил, что в тамбуре электропоезда "Москва - Сергиев Посад", на перегоне станций Пушкино и Софрино, неизвестный ударил его кулаком в живот, похитил мобильный телефон и 300 рублей и скрылся.

В ходе розыска сотрудниками транспортной полиции подозреваемый был задержан по горячим следам и доставлен в дежурную часть линейного подразделения. Нападавшим оказался 31-летний житель Тверской области. Мужчина неоднократно был судим. Похищенное вернули владельцу.

Фигурант заключен под стражу. На него завели уголовное дело по статье "Грабеж". Ведется следствие.