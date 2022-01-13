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Происшествия13 января 2022 6:59

Проверку по факту избиения школьницы в Тверской области взял на контроль СК России

Будет принято процессуальное решение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Проверка находится на контроле СК России

Проверка находится на контроле СК России

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тверской области продолжается доследственная проверка по факту избиения школьницы в Конакове.

- Руководителю следственного управления СК РФ по Тверской области Альберту Кизимову поручено доложить о ходе проверки по опубликованной в социальной сети видеозаписи об избиении семиклассницами своей сверстницы на одной из улиц города Конаково Тверской области, - сообщил накануне Следственный комитет России.

Ход проведения доследственных проверок по данным фактам поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Также, в ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних и органов профилактики.