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Происшествия12 января 2022 17:57

В Тверской области задержали 32-летнюю наркозакладчицу

В сумочке она несла 98 свертков с веществом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Наркозакладчице грозит 20 лет лишения свободы Фото: архив "КП"

Наркозакладчице грозит 20 лет лишения свободы Фото: архив "КП"

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Вышневолоцкий" задержали 32-летнюю жительницу Осташкова, подозреваемую в сбыте наркотиков. При личном досмотре в кармане одежды женщины и дамской сумочке полицейские нашли 98 свертков с веществом.

Установлено, что задержанная - наркозакладчица из интернет-магазинов. Подозреваемая наркозависима и работает в наркобизнесе несколько месяцев.

В Волочке она сняла квартиру и находилась в городе, чтобы сделать "закладки".

По ч. 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Наркозакладчице грозит до 20 лет лишения свободы.