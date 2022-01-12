Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 января 2022 17:37

В поселке Калашниково Тверской области около магазина избили мужчину

Полиция проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция проводит проверку Фото: архив "КП"

Полиция проводит проверку Фото: архив "КП"

Об инциденте в поселке Калашниково Тверской области рассказал потерпевший мужчина в соцсети.

Житель отметил, что попросил довести его до магазина, а его избили четверо мужчин. При этом автор поста заявил, что никто из прохожих ему не помог и не вмешался. Пост опубликован в группе 360Tver.ru - Лихославль, Калашниково, Тверь 11 января.

Молодой человек написал заявление в полицию. Участники драки установлены. Проводится проверка.

Как стало известно ТИА, в драке участвовали двое. Сам потерпевший переехал в поселок недавно. Незадолго до драки мужчина общался с напавшими на него и нелестно отозвался о поселке и его жителях.