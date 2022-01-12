В Твери дети из православной школы показали спектакль в театре драмы

На сцене драмтеатра - юные артисты "Теремка" Фото: ПТО

12 января в Тверском академическом театре драмы сыграли спектакль. Особенность его была в том, что на сцену вышли ребята из театральной студии «Теремок» Тверской епархиальной православной школы во имя святителя Тихона Задонского.

Посмотреть постановку в исполнении юных артистов пришли губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, депутаты Государственной Думы РФ Юлия Саранова и Сергей Веремеенко, председатель областного парламента Сергей Голубев и другие.

Игорь Руденя уже видел постановку на Рождественской елке в православной школе 7 января и предложил организовать ее показ на большой сцене драмтеатра. Это и было сделано.

- Каждый год в школе представляют новую рождественскую постановку. В этом году мы попросили детей показать спектакль в расширенном формате. В нашей области в каждом муниципальном образовании есть такие художественные коллективы. Предлагаю сделать областной конкурс, в рамках которого были бы представлены спектакли из всех районов. Большая радость, что у нас растут такие замечательные дети, - отметил губернатор.

Идею проведения областного конкурса поддержал митрополит Амвросий.

Режиссер-постановщик спектакля, руководитель театральной студии «Теремок» и педагог епархиальной школы Елена Масленникова призналась, что свершилась мечта ее юных артистов.

Случилось это в год, когда театральной студии «Теремок» исполняется 10 лет. Среди достижений студии - многочисленные победы и призовые места в престижных творческих конкурсах. Очередную награду дети-актеры из православной школы получили в декабре 2021 года. «Теремок» был удостоен диплома лауреата второй степени Международного конкурса искусств «Symphony of Talents» (Симфония талантов) в Италии.

В 2021-м школа получила областную поддержку на реализацию соцпроекта «Детский театр - играем, учимся, растём».

Эпизод спектакля. Фото: ПТО

Эпизод спектакля. Фото: ПТО

Эпизод спектакля. Фото: ПТО