Тверской ТЮЗ приглашает зрителей на читку пьес "Фриц Бауэр" и "Зумер-драма"

Тверскому ТЮЗу исполняется 90 лет. Фото: Семён ЛЕГКОВ

В 2022 году Тверскому ТЮЗу (театру юного зрителя) исполняется 90 лет. Начать юбилейный год театр решил с читки пьесы "Фриц Бауэр". Это пьеса о маленьком мальчике из далёкой Баварии, который героически преодолел страшные обстоятельства жизни семьи, защищал папу — забастовщика, а позже переехал в СССР. Читка состоится 14 февраля в 19:00. (14+).

Ещё одна читка запланирована на 16 января. Артисты будут читать пьесы проекта "Зумер-драма".

"В конце декабря мы отобрали 15 ярких представителей поколения зумеров, которые уже с 9 января начали учиться писать пьесы на темы, которые их волнуют, которые они сами для себя определят. "Зумер-драма" имеет под собой психологическую платформу. Ребятам предстоит задавать вопросы своим героям и так или иначе разбираться с собой", - рассказали об этом интересном проекта в пресс-службе театра.

Читка стартует в 15:00. (12+).