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Общество12 января 2022 15:46

В Тверской области предприниматель складировал на почве древесные отходы

Нарушения выявило минприроды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На свалку пожаловались местные жители Фото: минприроды Тверской области

На свалку пожаловались местные жители Фото: минприроды Тверской области

Сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе проверки выявлено нарушение природоохранного законодательства.

Установлено, что индивидуальный предприниматель накапливал отходы деревообработки на почве. Навалы достигали в высоту около четырех метров, складировались вблизи дороги и создавали аварийно-опасную ситуацию.

Местные жители жаловались на опасность пожаров.

Нарушитель привлечен к административной ответственности. Территория убрана.