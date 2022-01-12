В Тверской области предприниматель складировал на почве древесные отходы

На свалку пожаловались местные жители Фото: минприроды Тверской области
Сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе проверки выявлено нарушение природоохранного законодательства.
Установлено, что индивидуальный предприниматель накапливал отходы деревообработки на почве. Навалы достигали в высоту около четырех метров, складировались вблизи дороги и создавали аварийно-опасную ситуацию.
Местные жители жаловались на опасность пожаров.
Нарушитель привлечен к административной ответственности. Территория убрана.