В Твери из-за перекрытия улицы Лизы Чайкиной временно изменится маршрут автобуса №12

Временно поменяется маршрут автобуса №12 «Борихино поле – Теплоэлектроцентраль-3». Фото: Александр ЖМУЛИН

В связи с ремонтными работами на улице Лизы Чайкиной в Твери временно поменяется маршрут автобуса №12 «Борихино поле – Теплоэлектроцентраль-3».

Участок Лизы Чайкиной (от улицы Академической до проспекта Ленина) перекроют с 00 часов 13 января до 17 часов 27 января. В этот период автобус №12 будет курсировать по временной схеме. Автобус будет объезжать участок «улица Лизы Чайкиной - улица Академическая - улица Зои Космодемьянской - улица Маршала Конева (до пересечения ул. Маршала Конева с ул. Бориса Полевого)» по проспекту Ленина и улице Маршала Конева. Подробно с новой схемой можно познакомиться на карте:

Временная схема движения (красным выделен участок, по которому не будет движения). Графика: Транспорт Верхневолжья.

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