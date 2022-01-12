СПИК подписан: Под Тверью будут развивать производство подшипников

В регионе реализуют новый инвестпроект. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Минпромторг России, правительство Тверской области, компания «СКФ» и администрация Бурашевского сельского поселения подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК). В промпарке «Боровлево» под Тверью (как раз на территории сельского поселения) будет развиваться производство железнодорожных конических подшипников кассетного типа с телами качения повышенного ресурса.

Займется этим как раз ООО «СКФ» - резидент тверского промпарка.

Не будем вдаваться в технические подробности, но для реализации проекта в «Боровлево» на действующем предприятии компании запустят новую линию производства.

По информации от пресс-службы областного правительства, запланированный объем инвестиций в это дело - 477 млн рублей.

Как отмечают, в Минпромторге России в результате реализации СПИК в России будет создано глубоко локализованное производство современных подшипников для нужд железнодорожной отрасли.

Подобные проекты (в рамках спецконтрактов), автоматически включаются в перечень приоритетных для региона. Это дает возможность инвесторам воспользоваться налоговым вычетом по налогу на прибыль, субсидиями по налогу на имущество и на прибыль.

- Сегодня в регионе выстраивается качественная система поддержки производителей. Она нацелена на реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособности предприятий, создание новых рабочих мест, - уверен губернатор Игорь Руденя.

СПРАВКА КП

СПИК - новый инструмент господдержки инвесторов. Он стимулирует вложения в приоритетные современные технологии. По условиям инвесторы получают различные льготы, проходят ускоренную и упрощенную процедуру получения статуса «Сделано в России» для своей продукции.

Суть механизма СПИК: инвестор обязуется реализовать проект с целью внедрения технологии, позволяющей производить конкурентоспособную на мировом уровне промышленную продукцию в России. В свою очередь федеральное правительство, регион и муниципалитет обязуются принять меры поддержки дела инвестора, предусмотренные законодательством.