УК в Твери штрафуют за несвоевременную уборку снега и наледи

УК штрафуют за сосульки на крышах Фото: администрация Твери

В администрации Твери состоялось очередное заседание городской административной комиссии. Собравшиеся рассмотрели вопросы, касающиеся нарушения правил благоустройства территорий многоквартирных домов и содержания их фасадов, допущенных управляющими организациями.

С начала января поступило 94 дела об административных правонарушениях в отношении УК.

Еженедельно специалисты районных администраций осуществляют контроль за работой управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. В случае неисполнения правил благоустройства и содержания многоквартирных домов нарушители привлекаются к административной ответственности.

Ряд управляющих компаний несмотря на ранее наложенные штрафы не исполняют свои обязанности. Доля нарушений, совершенных УК повторно, составляет более 50%.

В администрации напоминают, что размер штрафа для юридических лиц за несвоевременное удаление наледи и сосулек с кровель зданий составит для граждан от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. Размер административного штрафа за парковку транспортных средств на участках территорий с зелеными насаждениями – от 3 000 до 5 000 рублей.