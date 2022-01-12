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Происшествия12 января 2022 13:47

Подозреваемого в серии 12 дачных краж задержали полицейские в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заявления о кражах начали поступать в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району. Владельцы домов в СНТ сообщали, что из построек были похищены ценности, а в дачном доме деревни Заручье у владельца украли две надувные лодки, лодочный мотор и сварочный аппарат. Ущерб от похищенного составил 110 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проникал в пустующие дома, надворные постройки через окна и двери.

В ходе розыска подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался безработный 43-летний ранее неоднократно судимый житель города Конаково. По 12 эпизодам краж в отношении него возбуждено уголовное дело.