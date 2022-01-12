560 пассажиров оштрафовали за нарушение масочного режима в автобусах в Тверской области

Подобные рейды проводятся в автобусах «Транспорта Верхневолжья» с 21 октября. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области продолжает действовать масочный режим. Ношение масок в общественном транспорте обязательно. К сожалению, не все пассажиры об этом помнят, а некоторые в открытую игнорируют требования санитарной безопасности.

12 января рейд по контролю масочного режима в автобусах прошёл в Твери - контролёры работали в тандеме с полицейскими. Во время рейда было составлено 10 протоколов о нарушениях.

Такие рейды проводятся в автобусах «Транспорта Верхневолжья» с 21 октября. С этого момента сотрудники полиции оштрафовали за отсутствие масок почти 560 человек. Около 60 пассажиров получили штраф повторно. За новогодние праздники штрафные санкции коснулись 76 человек.

Сумма штрафа за нарушение масочного режима в общественном транспорте составляет от 1000 рублей. При повторном нарушении – от 15 000 рублей.