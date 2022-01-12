46-летний алиментщик из Тверской области отправится колонию строгого режима

Мужчина проведет в колонии четыре месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области за долги по алиментам осужден 46-летний житель Сонковского района. Мужчина был неоднократно судим и систематически не платил алименты на содержание 16-летней дочери. Несколько раз его привлекали к административной ответственности, но задолженность не была погашена и превысила 58 000 рублей.

По ч. 1 статьи 157 УК РФ мужчина признан виновным. Судом ему назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.