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Общество12 января 2022 11:51

С 14 января поезда на участке Бологое-Великие Луки в Тверской области будут ходить по обычному расписанию

Пересмотрен график ремонтных работ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Позда будут ходить по расписанию

Позда будут ходить по расписанию

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Поезда на участке Бологое – Великие Луки будут ходить по своему обычному расписанию с 14 января по 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

График ремонтных работ пересмотрен и отменены принятые ранее ограничения в движении поездов на участке Торопец – Великие Луки.

Пригородные поезда между Бологое и Великими Луками продолжат ходить по стандартному расписанию.

Ретропоезд "Селигер" будет ходить по субботам и воскресеньям.