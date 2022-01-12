С 14 января поезда на участке Бологое-Великие Луки в Тверской области будут ходить по обычному расписанию

Позда будут ходить по расписанию Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Поезда на участке Бологое – Великие Луки будут ходить по своему обычному расписанию с 14 января по 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

График ремонтных работ пересмотрен и отменены принятые ранее ограничения в движении поездов на участке Торопец – Великие Луки.

Пригородные поезда между Бологое и Великими Луками продолжат ходить по стандартному расписанию.

Ретропоезд "Селигер" будет ходить по субботам и воскресеньям.