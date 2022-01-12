Косплеер Василий Цветков из Твери приступил к созданию нового супер-монстра

Василий Цветков и его новый проект Фото: vk.com/id3647780

Известный косплеер из Твери Василий Цветков приступил к созданию нового супер-монстра. На этот раз фанат компьютерных игр собирает орка из вселенной warhammer 40000.

- Очередной долгострой с непонятным дедлайном цель которого - скоротать свободное время за крафтом. Новый супер монстр - это орк из вселенной Warhammer 40000, еще выше, еще шире, еще злее остальных моих проектов, - написал Василий Цветков в сентябре, когда приступал к проекту.

Сейчас работа движется, и косплеер поделился фотографией героя.

- "Вар босс Вася" потихоньку обрастает мясом, правда в процессе я немного увлекся с размерами - ноги перекачены, руки отстают, - отметил автор.

Напомним, что для выступления на фестивале Comic Con Russia 2019 Василий Цветков изготовил костюм звездного пехотинца из StarCraft II. Костюм космодесантника Тайкуса Финдли Василий делал два года.

Потом был второй серьезный крафт - "Темный гном" из Warhammer.