В Тверской области диких зверей посчитают по следам

В Тверской области пересчитают диких животных Фото: архив "КП"

На территории охотничьих угодий Тверской области в период с 15 января по 10 марта будет проводиться зимний маршрутный учёт диких животных с целью определения численности и плотности популяции видов охотничьих ресурсов.

С 1 января 2022 года в методику учёта внесены изменения. Теперь зимний маршрутный учет не проводится на территории охотничьих угодий площадью менее 8 тыс. га. Также утверждены новые требования к минимальной длине маршрутного учета и их количеству.

Также учет зверей может проводиться методом авиаучета, методикой учета численности в местах искусственных концентраций, методом шумового прогона.