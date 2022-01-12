В Тверской области 12 января коронавирусом заразились 189 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 12 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 189 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 100 971 заболевшим.

Выздоровел за минувшие сутки 50 человек. Всего с начала пандемии 90 765 жителей излечились от коронавируса. 2416 человек скончались (+12).

На карантине 7790, 127 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 608 594 человека, за сутки - 1718 человек.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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