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Общество12 января 2022 10:12

В Тверской области 101 год исполнился местной жительнице

Бабушку поздравил глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Поздравления принимает Татьяна Александровна Прибавченкова.

Поздравления принимает Татьяна Александровна Прибавченкова.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

12 января 101 год исполнился труженице тыла, жительнице Нелидовского городского округа Татьяне Александровне Прибавченковой. Свои поздравления ей направил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш труд стал частью общего вклада нашего народа в Великую Победу, в восстановление страны, в сохранение выдающихся традиций Верхневолжья, - отмечено в поздравлении главы региона.

Татьяна Александровна родилась в деревне Хмелёвка Нелидовского района. С 1933 по 1984 годы трудилась в совхозе «Смольниковский»: начинала разнорабочей в полях и на ферме, затем 32 года работала в бухгалтерии хозяйства.