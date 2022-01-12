В Тверской области 101 год исполнился местной жительнице

Поздравления принимает Татьяна Александровна Прибавченкова. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

12 января 101 год исполнился труженице тыла, жительнице Нелидовского городского округа Татьяне Александровне Прибавченковой. Свои поздравления ей направил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш труд стал частью общего вклада нашего народа в Великую Победу, в восстановление страны, в сохранение выдающихся традиций Верхневолжья, - отмечено в поздравлении главы региона.

Татьяна Александровна родилась в деревне Хмелёвка Нелидовского района. С 1933 по 1984 годы трудилась в совхозе «Смольниковский»: начинала разнорабочей в полях и на ферме, затем 32 года работала в бухгалтерии хозяйства.