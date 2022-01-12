В Тверской области отремонтируют дорогу, ведущую к трассе «Золотое кольцо»

В регионе запланировано увеличить объемы ремонта дорог второго класса. Фото: ПТО

Автодорогу Малыгино - Щекотово (длина 12,5 км) в Кашинском городском округе запланировано отремонтировать за два года - в 2022-м и 2023-м. Областная пресс-служба сообщила, что работы будут проведены в рамках нацпроекта.

С вопросом о необходимости ремонта этой дороги к губернатору Игорю Рудени обратились жители Кашинского округа. Глава региона дал соответствующее поручение областному Минтрансу.

Автодорога Малыгино – Щекотово соединяет населенные пункты Кашинского городского округа с райцентром, а также обеспечивает их связь с федеральной трассой Р-132 «Золотое кольцо». Также по ней проходят маршруты пассажирских и школьных перевозок.