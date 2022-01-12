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Общество12 января 2022 8:37

В Тверской области появился еще один ровесник века

100 лет исполнилось труженице тыла Екатерине Никитиной
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Со столетним юбилеем сегодня поздравляют Екатерину Лаврентьевну Никитину.

Со столетним юбилеем сегодня поздравляют Екатерину Лаврентьевну Никитину.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем труженицу тыла из деревни Селяне Западнодвинского района Екатерину Лаврентьевну Никитину.

- Ваше поколение многое сделало ради родной страны, сражаясь за свободу Отечества на фронте и в тылу, и вписало в героическую историю нашего народа примеры мужества и ответственности за судьбу своего края, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

С 1939 года Екатерина Лаврентьевна работала в колхозе «Калинина» Западнодвинского района. После войны продолжила трудиться в сельском хозяйстве, в совхозе «Староторопский».

Екатерина Лаврентьевна удостоена медали «Ветеран труда» и других наград.