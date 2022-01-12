Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры Тверской области

Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры Фото: ПТО

12 января отмечается знаменательная дата - 300-летие российской прокуратуры. Защита прав и свобод человека, обеспечение законных интересов государства - главные задачи ведомства на протяжении многих лет.

С праздником сотрудников и ветеранов прокуратуры поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня прокуратура Тверской области обеспечивает надзорное сопровождение реализации национальных проектов, вносит важный вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития Верхневолжья. В любые исторические эпохи тверские прокуроры руководствовались в работе интересами Российского государства, проявляли принципиальность в решении важнейших для нашего региона и его жителей вопросов, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской области за успешное решение служебных задач, за ответственность и верность традициям ведомства и пожелал здоровья, благополучия, успехов и новых достижений на благо России и Тверской области.