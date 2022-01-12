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Происшествия12 января 2022 7:20

В Тверской области росгвардейцы задержали похитителей чермета

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Злоумышленников задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сигнал "тревога" поступил с предприятия по производству и ремонту крановых электродвигателей в Ржеве.

По прибытии росгвардейцы осмотрели прилегающую территорию и обнаружили подозрительного мужчину, который стоял возле забора и складывал на детские санки металлические изделия. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.

Мужчина рассказал, что его приятель проник на предприятие и оттуда перекидывает ему через забор металл. Второго подельника задержали. Фигуранты планировали сдать металл в пункт приема.

Подозреваемых в краже 31-летнего и 48-летнего мужчин доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.