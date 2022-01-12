Прокуратура начала проверку после избиения школьницы в Тверской области

Прокуратура проводит проверку Фото: архив "КП"

Прокурором Тверской области Сергеем Лежниковым дано поручение Конаковскому межрайонному прокурору организовать проверку по факту избиения школьницы.

Инцидент произошел на одной из улиц Конакова. Семиклассницы избили сверстницу. Запись была опубликована в соцсети.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних и органов профилактики, - сообщили в прокуратуре.

Также следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.