В Твери возобновят реабилитацию переболевших коронавирусом жителей

В регионе снизилось среднесуточное количество заражений коронавирусом, но расслабляться не стоит. Фото: ПТО

Областной клинический лечебно-реабилитационный центр возвращается к плановому режиму работы. И поэтому в нем вновь возобновится реабилитация жителей после перенесенных заболеваний, в том числе и коронавируса в тяжелой форме.

Напомним, что в ОКЛРЦ в октябре прошлого года был открыт ковидный госпиталь, но с 20 января учреждение возобновит работу по основному профилю.

Вопрос решен на заседании регионального оперштаба, которое 11 января провел губернатор Игорь Руденя.

Проведение вакцинации и ревакцинации жителей Тверской области также осуждалось на заседании оперштаба.

Всего с начала кампании вакцинацию против коронавируса в регионе прошли порядка 607 тысяч человек. В области действует 125 прививочных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах.

Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

В стационарных вакцинальных кабинетах прививочная кампания ведется как без записи, так и по предварительной записи.

Записаться на прививку жителям Твери и районов области можно по единому телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов.

При первых признаках вирусного инфекционного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи. В Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Они работают ежедневно на базе учреждений здравоохранения с 8:00 до 20:00.

Записаться на прием в ЦАП можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122».