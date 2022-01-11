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Общество11 января 2022 15:52

Три вагона-ресторана тверского производства отправились на железные дороги Якутии

Это современные вагоны с кухней, обеденным залом и баром
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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В ресторане могут одновременно отобедать 32 человека. Фото: ТВЗ

В ресторане могут одновременно отобедать 32 человека. Фото: ТВЗ

Тверской вагоностроительный завод поставил три своих вагона-ресторана "Железным дорогам Якутии". Ожидается, что в этих вагонах будут обедать пассажиры, путешествующие по маршрутам, связывающим Якутию с Амурской областью.

Модель вагона-ресторана 61-4460 предназначена для поездов дальнего следования, может эксплуатироваться при температуре до -45 градусов. Вагоны оборудованы кухней с холодильниками, пароконвектоматами и микроволновой печью, кондиционерами, системой видео- и аудиотрансляции, экологически чистым туалетными комплексами, системами обеззараживания воды и воздуха. Обеденный зал рассчитан на 32 места, есть небольшой бар - на 3 сидячих места.

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, вагоны закуплены компанией «АК Железные дороги Якутии» в рамках программы обновления парка пассажирских вагонов, которая реализуется с 2018 года. За этот период перевозчик получил семь вагонов (три некупейных пассажирских вагона, один купейный, три вагона-ресторана).