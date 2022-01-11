В Тверской области создают региональный образовательный центр на базе гимназии и школы

Областное правительство взялось за создание в регионе уникального образовательного центра с ранней профориентацией. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

11 января на заседании областного правительства рассмотрен вопрос создания регионального образовательного центра. Он будет организован на базе гимназии № 12 города Твери и средней школы деревни Мокшино Конаковского района.

- Проект, к которому мы шли несколько лет - создание регионального образовательного кластера, от первого класса до получения высшего образования. Сейчас реализуется первый этап на базе школы в Мокшино, которая будет функционировать как структурное подразделение гимназии №12. При взаимодействии областного правительства и инвесторов в активной стадии реализации находится проект по созданию учебного заведения, которое даст высшее образование по международным стандартам в части гостиничного бизнеса, отрасли гостеприимства и туризма. Надеемся, что дальше во всех муниципалитетах мы сможем найти возможность по реализации аналогичных проектов, - пояснил губернатор Игорь Руденя представителям местных СМИ после заседания.

Создаваемый центр будет нацелен на раннюю профориентацию учащихся и их подготовку к работе в приоритетных отраслях региональной экономики: АПК, туризме, промышленности и т.д.

На базе центра предусмотрено формирование новой программы развития, ввод новых мощностей, включая оборудование «Точки роста», развитие летних смен для талантливых детей и другие направления.