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Происшествия11 января 2022 13:00

Жителя Тверской области обманули на 209 000 рублей при покупке снегохода

Злоумышленников ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников разыскивает полиция

Злоумышленников разыскивает полиция

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился житель Калининского района и рассказал, что хотел приобрести снегоход, нашел на сайте объявление, позвонил продавцу и договорился о покупке. По просьбе продавца внес предоплату 209 000 рублей, а лжевладелец перестал выходить на связь. Объявление с сайта также было удалено.

По аналогичной схеме мошенники обманули 52-летнюю жительницу Заволжского района Твери. Женщина хотела купить швейную машинку, внесла предоплату и оплатила доставку, но машинку так и не получила.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела.