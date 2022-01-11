Жителя Тверской области обманули на 209 000 рублей при покупке снегохода

Злоумышленников разыскивает полиция Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился житель Калининского района и рассказал, что хотел приобрести снегоход, нашел на сайте объявление, позвонил продавцу и договорился о покупке. По просьбе продавца внес предоплату 209 000 рублей, а лжевладелец перестал выходить на связь. Объявление с сайта также было удалено.

По аналогичной схеме мошенники обманули 52-летнюю жительницу Заволжского района Твери. Женщина хотела купить швейную машинку, внесла предоплату и оплатила доставку, но машинку так и не получила.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела.