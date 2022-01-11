В Тверской области увеличено финансирование на закупку школьной формы для многодетных семей

В областном правительстве прошло первое в этом году заседание. Фото: Александр ЖМУЛИН

11 января на первом в этом году заседании областного правительства принято решение добавить средств в бюджете на обеспечение школьной формой учеников из многодетных семей.

По инициативе губернатора Игоря Руденя, со следующего учебного года форму за счет областного бюджета будут приобретать для учащихся всех классов из многодетных семей.

- Это почти на 70% больше, чем в 2021-2022 учебном году. Комплекты будут предоставлены 12 150 ребятам с 1 по 5 классы и 9 670 школьникам с 6 по 11 классы, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.

В 2022-2025 годах на реализацию данной меры поддержки предусмотрено 130,9 млн рублей ежегодно.

В прошлом году комплекты бесплатной формы в регионе получили свыше 13 тысяч ребят из 1-5 классов.

Также на заседании решено увеличить объем бюджетных средств, выделяемых на пособия семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей (до достижения ребенком возраста трех лет), на выплаты на детей от трех до семи лет включительно, а также социальных выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку.