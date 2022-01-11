43-летняя женщина попала под "Сапсан" в Тверской области

В Тверской области женщина попала под "Сапсан" Фото: архив "КП"

ЧП произошло около 8:00 утра 11 января на станции в Лихославле Тверской области.

43-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути перед приближающимся поездом и попала под "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Москва.

- Для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал, и применялось экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.