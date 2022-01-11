В Твери мужчина украл из магзина 150 отрезных кругов по металлу

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сигнал "тревога" и сообщение о краже поступило из гипермаркета строительных материалов на Октябрьском проспекте в Твери.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и установили, что с прилавка торгового зала магазина мужчина взял 150 отрезных кругов по металлу стоимостью более 2000 рублей и, спрятав их в рюкзак, попытался пройти мимо кассы. Злоумышленника заметил менеджер по безопасности.

Подозреваемого задержали и передали полиции. 46-летний местный житель сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.