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Происшествия11 января 2022 11:28

В Твери мужчина украл из магзина 150 отрезных кругов по металлу

Злоумышленника задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сигнал "тревога" и сообщение о краже поступило из гипермаркета строительных материалов на Октябрьском проспекте в Твери.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и установили, что с прилавка торгового зала магазина мужчина взял 150 отрезных кругов по металлу стоимостью более 2000 рублей и, спрятав их в рюкзак, попытался пройти мимо кассы. Злоумышленника заметил менеджер по безопасности.

Подозреваемого задержали и передали полиции. 46-летний местный житель сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.